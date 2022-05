In un’intervista Francesca De Andrè rivela di essere stata vittima di aggressioni violente e ripetuto dal suo fidanzato, la nipote del noto cantante ha rivelato di aver rischiato la vita.

Francesca De Andrè, in occasione di un’intervista al settimanale Chi, ha raccontato di essere stata vittima di violenza. Il suo ragazzo la picchiava con forza e ripetutamente tanto da rischiare la vita. La nipote del cantautore ha deciso di denunciarlo.

Le dichiarazioni di Francesca De Andrè

Ecco una sua foto

Come riporta Fan Page, Francesca De Andrè racconta il rapporto tossico e violento con il suo fidanzato: “Subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. […] Annullavo me stessa mentre ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo. “

La De Andrè racconta di non essere riuscita a denunciarlo ma un episodio l’ha spinta a cambiare idea. Un giorno alcuni colpi assestati dal compagno le hanno fatto perdere i sensi ma lui continuava a colpirla anche se era svenuta. E’ stata la sua vicina a chiamare i soccorsi: “Mi ha portato da lei e, spaventata, ha chiamato Carabinieri e ambulanza. Ma anche lui li aveva chiamati, per coprirsi le spalle. […] Lui è scappato da dietro casa, nel bosco, portando con sè il mio cellulare dove c’erano le prove di altre aggressioni. Non volevo denunciare, ma questa volta la denuncia è partita d’ufficio. “

Le hanno dato un codice rosso, come dichiara lei stessa: “Ero irriconoscibile. I capi di accusa sono così aumentati e spero che la legge lo spedisca in carcere, dove gli auguro il peggio”.

