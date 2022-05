La pagina statunitense che aveva accusato il programma di razzismo ha fatto un clamoroso dietrofront ma c’è una ragione specifica dietro.

La nota pagina Instagram, Diet Prada, ha cambiato improvvisamente opinione su Striscia La Notizia. Tempo addietro aveva accusato il programma di essere razzista e di essere un programma pessimo. Ora sembrano aver ritrattato ma forse per un motivo “legale”?

Il comunicato ufficiale di Diet Prada

Gerry Scotti

Come riporta Gossip e TV, l’amministratore della pagina Diet Prada che aveva accusato il programma di non essere inclusivo verso minoranze e altre popolazioni ha cambiato idea. Ora proprio loro hanno scritto a chiare lettere: “Striscia la Notizia non è razzista“. Inoltre la pagina Instagram ha lanciato altre dichiarazioni: “Diet Prada e Striscia la Notizia ripudiano il razzismo in tutte le loro forze e si augurano che episodi come questi possano contribuire ad una miglior comprensione della questione da parte di tutte le parti coinvolte.”

Ma qual è il motivo di questo improvviso cambio di vedute? Questa decisione improvvisa di Diet Prada potrebbe essere legata a un’azione legale del programma nei confronti della pagina. Antonio Ricci, creatore di Striscia, aveva denunciato la pagina per diffamazione ricevuta via social. La causa sembrerebbe essere finita a favore del programma.

La pagina ha dovuto infatti cancellare anche i commenti evitando ulteriori insulti al programma. Le accuse di Diet Prada arrivano a causa di una battuta di Gerry Scotti e Michelle Hunziker su uno stereotipo cinese ovvero tirandosi gli angoli degli occhi per ottenere la classica forma a mandorla. Di lì sono partire tutte queste polemiche sul fatto che il programma sarebbe stato “razzista”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG