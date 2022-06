Il volto noto di ‘Striscia la Notizia’ Vittorio Brumotti spiega perché non è ancora diventato padre. Il racconto intimo dell’inviato.

41 anni, fidanzato da quattro con Annachiara Zoppas. Eppure, per Vittorio Brumotti non è ancora arrivato il momento della paternità. A raccontare la motivazione che si nasconde dietro quella che sembra essere in un certo senso una scelta, è stato lo stesso inviato di ‘Striscia la Notizia’ ai microfoni di Grazia.

Vittoria Brumotti svela perché non ha figli

Vittorio Brumotti

Brumotti ha spiegato come non siano le continue minacce che riceve per il suo lavoro a bloccare l’aspetto della paternità, ma alcune sue paure: “Amo ciò che faccio e me la rischio. La mia paura non è legata a questo tipo di imprese, né alla morte. Ho paura delle brutte notizie che riguardano gli altri, sia le persone che amo e che mi sono vicine, sia quelle che non conosco. Vorrei mettere una rete per salvare tutti. Ho paura delle cose che non posso cambiare. Forse anche per questo non sono ancora padre e Annachiara non è ancora madre. Non so se reggerei a quel tipo di preoccupazioni che sono legate ai figli”, ha svelato l’uomo.

Per le sue imprese, sportive e non, il 41enne deve per forza mantenersi in forma e racconta come fa: “Mangio ancora riso, pollo e verdure bollite. Un atleta deve stare attento. Sono ligure, amo anche la focaccia e Annachiara, la mia fidanzata, mi sprona ad assaggiare il cibo etnico, ma per avere gli addominali scolpiti e allenarmi bene, qualche sacrificio lo devo fare”.

E a proposito della fidanzata: “Quattro anni fa ho incontrato Annachiara, una donna pazzesca. So che è molto più giovane di me, ha solo 30 anni, ma mi stupisce ogni giorno. Lei è una tosta, legge tantissimo, ama il design e come me adora viaggiare. Lei è tante donne insieme e ha una visione ampia della vita. Il prossimo viaggio lo vorremmo fare in Bhutan, un piccolo stato himalayano, a studiare il buddhismo. Abbiamo tanti progetti, ma litighiamo anche, perché abbiamo idee diverse”.

Di seguito un simpatico post Instagram della coppia:

