Altra defezione a L’Isola dei Famosi: Marco Cucolo ha ufficialmente abbandonato il reality show: la motivazione.

Anche Marco Cucolo abbandona L’Isola dei Famosi. Altro forfait tra i concorrenti del noto reality in Honduras con il compagno di Lory Del Santo ufficialmente ritirato dal programma. A darne l’annuncio è stata la stessa redazione Mediaset prima nel daytime pomeridiano e poi con un comunicato apparso anche sui social.

Isola dei Famosi, Cucolo ritirato: il motivo

Isola dei famosi

Marco Cucolo è stato costretto a lasciare L’Isola dei Famosi 16. La notizia ormai è ufficiale. Il daytime di oggi del reality show condotto da Ilary Blasi è iniziato proprio con questa ultimissima sul fidanzato di Lory Del Santo. Ulteriore conferma, come anticipato, è poi arrivata anche sui social network con il programma di Canale 5 ha pubblicato un post con l’annuncio del ritiro dell’uomo.

Altro forfait dunque tra i naufraghi e in questo caso per problemi legati alla salute anche se non si sa di preciso cosa sia accaduto.

Dopo la puntata del lunedì, i telespettatori erano venuti a conoscenza del fatto che sia Marco che Edoardo erano finito in infermeria per effettuare alcuni accertamenti.

Se per Tavassi erano poi arrivate delle notizie rassicuranti, su Marco la situazione è completamente opposta come si deduce dal ritiro. Da quanto si legge dalla redazione de L’Isola, Cucolo “ha dovuto abbandonare definitivamente l’Isola per motivi medici”.

L’esperienza di Cucolo sull’Isola è stata dal doppio volto. Inizialmente infatti come naufrago aveva ricevuto elogi e si era fatto ben volere dal pubblico. Poi, forse preso dalla stanchezza e dalla vivacità degli altri compagni del reality, è un po’ sparito perdendo quel “favore del popolo”.

Adesso l’uomo tornerà ad abbracciare la sua fidanzata Lory Del Santo con la quale dovrà chiarire diverse cose viste anche alcune discussioni dell’ultimo periodo…

Di seguito il post Instagram dell’account ufficiale de L’Isola dei Famosi con l’annuncio dell’addio del concorrente:

Riproduzione riservata © 2022 - DG