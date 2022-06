Ha fatto il giro del web la gaffe di Lory Del Santo su Instagram: Frank Matano ha colto l’occasione di prenderla in giro. A modo suo…

Sebbene i suoi manager abbiano dato una spiegazione sull’accaduto, la gaffe social di Lory Del Santo è diventata virale e, probabilmente, avrà anche delle conseguenze legate non solo a L’Isola dei Famosi. Quanto fatto dalla showgirl resterà sicuramente tra gli errori più clamorosi visti sul web e per questa ragione il noto comico e presentatore Frank Matano ha voluto cogliere l’occasione per dire la sua e… prenderla in giro.

Frank Matano prende in giro Lory Del Santo

Frank Matano

Prendendo spunto dall’errore della Del Santo che aveva commentato un proprio post Instagram come se non fosse lei, ma dimenticandosi di cambiare account, ecco che Frank Matano ha fatto lo stesso, ovviamente in chiave ironica e col chiaro riferimento alla donna.

Gli oltre tre milioni di seguaci del comico hanno potuto apprezzare un recente post apparso su Instagram nel quale Matano si è divertito a scrivere e rispondersi con frasi al miele e complimenti.

“Ti temevano all’interno di LOL perciò ti hanno fatto ridere”, ha scritto il ragazzo. “Ciao Frank, ho notato che hai i capelli più lucenti, usi qualche nuovo prodotto?”, e in risposta: “No, sono così al naturale, grazie della domanda Mario”. Il tutto, però, sempre dallo stesso account.

Uno sfottò gigantesco alla Del Santo che aveva combinato la stessa cosa parlando, anche in malo modo, de L’Isola dei Famosi, di Ilary Blasi, Savino e Luxuria.

Nei commenti alla presa in giro del comico su Instagram, tantissimi like ed emoticon che hanno apprezzato anche l’impegno per ironizzare in quella che, lo ripetiamo, potrebbe essere stata “la gaffe” del secolo tra i volti noti della televisione.

Di seguito il post Instagram di Matano:

