Nelle ultime ore sono apparsi commenti positivi sulla pagina dell’ex naufraga con il suo stesso account, lo staff chiarisce i motivi di questa gaffe.

“Ti adoro tantissimo perché sei stata vera e sincera sin dal primo istante”, “Lory ti adoro”, “Ti ammiro tantissimo” sono tutti messaggi apparsi sulla pagina di Lory Del Santo. Fin qui nessun problema se non fosse che i commenti arrivano dal suo stesso account. Ora, un comunicato ufficiale da parte del suo staff chiarisce il “malinteso”.

Il comunicato dello staff in merito alle gaffe sui social

Il primo ad accorgersi della gaffe social di Lory Del Santo è Tommaso Zorzi. L’ex vincitore del GF Vip pubblica una storia con gli screen di tutti commenti della naufraga, pubblicati dal suo stesso account. Chiaramente la faccenda è diventata virale nelle ultime ore sul web che ha ironizzato su tutto.

Ora Lo staff di Lory Del Santo chiarisce tutto con un comunicato: “In merito alla notizia uscita sui principali mezzi di comunicazione, intendiamo precisare che la signora Lory del Santo, attualmente in Honduras non è in possesso di uno smartphone. Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo, sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram. Per chiarezza e verità pubblichiamo qui di seguito gli screenshot originali dei followers”.

Nonostante i chiarimenti però, sul web ancora si parla dei commenti e non tutti sono convinti che si sia trattato di un malinteso.

