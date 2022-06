L’ex Miss ha raccontato sui social di aver contratto il diabete gestazionale nella sua seconda gravidanza, di essere stata seguita da una ginecologa e una nutrizionista.

Cristina Chiabotto deve partorire la sua seconda figlia a fine giugno. Per rassicurare le mamme in gravidanza che sui social le hanno chiesto la sua esperienza, l’ex Miss ha parlato di aver affrontato il diabete gestazionale.

Le dichiarazioni di Cristina Chiabotto

Come riporta Today, l’ex Miss Italia parla della malattia durante la seconda gravidanza e delle difficoltà incontrate: “Mi sarei mangiata il mondo e in buona parte l’ho fatto in tutte e due le gravidanze. Con questa devo stare attenta, ho il diabete gestazionale e quindi sono seguita da una ginecologa e una dietista specializzata in questo. Nella prima gravidanza avevo voglia di piadine cotto e mozzarella, vi dico solo questo una sera ne ho mangiate 4, in questa ha invece voglia di alici“.

Poi parla della seconda esperienza: “Anche se ogni gravidanza è diversa, sai già quello che hai vissuto e ti auguri che possa andare tutto bene. poi spiega che il diabete “è stata una novità tutta da scoprire e approfondire. Può succedere l’importante è farsi seguire bene ed essere consapevoli di cosa sia. Alimentazione, movimento sono la base, io sto cercando d fare del mio meglio anche se ogni tanto è difficile, è giusto seguire gli esperti”.

La Chiabotto ha dunque risolto il problema rivolgendosi a una ginecologa esperta ma anche ad una nutrizionista che la indirizzasse su un’alimentazione consona a combattere il problema.

