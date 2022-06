Dopo una bellissima mattinata trascorsa con i suoi figli, il rapper deve affrontare un’altra piccola prova gli esami di routine dopo il suo intervento al pancreas.

Nuovi esami per Fedez che sul web chiede il sostegno e la vicinanza dei suoi fan. Nelle varie stories del rapper compare un momento in cui si sta sottoponendo a un prelievo. L’ansia per i possibili risultati non la nasconde il prossimo giudice di X- Factor che tenta di distrarsi giocando con il piccolo Leo e la sua Vitto.

Fedez ha fatto altri esami: le sue parole

“Oggi esami di routine. Sono ben accette energie positive“, con queste parole il rapper ha annunciato un altro piccolo scoglio da superare dopo l’intervento al pancreas.

In una precedente storia, Fedez si mostra mentre si fa fare un prelievo dal medico e scrive: “Giornata pazzerella”. Insomma, sembra che presto si sapranno i risultati di come sia lo stato generale di salute del rapper dopo l’intervento.

Nel frattempo, l’artista è molto impegnato con le registrazioni di X-Factor 2022 che andrà in onda a settembre. Proprio in occasione di una serata negli studi, hanno debuttato in tv Leone e Vittoria che con i loro look casual si sono divertiti sul palco.

