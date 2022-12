La separazione ancora in atto, ma le loro vite stanno andando, finalmente, avanti. Parliamo di Francesco Totti e Ilary Blasi che hanno iniziato nuove relazioni. Se quella dell’ex capitano della Roma era ormai nota con Noemi Bocchi, ecco che anche la conduttrice ha risposto con il misterioso Bastian. Proprio la nuova coppia è diventata protagonista in queste ore con una vacanza d’amore a St. Moritz che ha ricevuto una certa “risposta” da parte proprio del Pupone…

Dopo aver pubblicato la foto dell’albero di Natale, il primo che passeranno insieme, Noemi Bocchi e Francesco Totti sono stati pizzicati insieme a cena fuori. All’esterno del ristorante, incalzati dai fotografi di Chi, per la prima volta non si sono nascosti e hanno deciso di scambiarsi dolci effusioni, carezze e baci.

Tutto rigorosamente presente nel servizio completo del settimanale che sarà in edicola da mercoledì 14 dicembre.

La coppia sembra estremamente felice e a proprio agio e pare proprio che le foto arrivino nel momento giusto per dare una sorta di “risposta” a Ilary Blasi e alla vacanza con Bastian. Loro in montagna e l’ex Roma nella sua città.

Insomma, nuove vite per entrambi ma ancora qualche frecciatina a distanza…

Di seguito anche il post Instagram di Chi Magazine con l’anteprima del servizio:

