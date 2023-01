La morte di Gianluca Vialli ha colpito non solo il mondo dello sport, ma tutto lo showbiz. E dopo giorni di silenzio, la vedova ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Gianluca Vialli ha combattuto per cinque lunghi anni contro un tumore al pancreas che, negli ultimi mesi, lo aveva particolarmente debilitato. Ricoverato a Londra, è morto circondato dall’affetto dei propri cari che, nel corso della malattia, gli sono sempre stati accanto mantenendo assoluto riserbo sullo stato di salute dello sportivo. E con grande discrezione, la vedova di Vialli, Cathryn White Cooper, ha vissuto il dolore che l’ha travolta in questi giorni tristi e difficili.

La moglie di Vialli dopo la morte

Legati da quasi venti anni, l’ex calciatore e la moglie, una ex modella sudafricana, si sono sempre tenuti ben lontani dalle luci dei riflettori.

A distanza di qualche giorno dalla morte prematura di Vialli, Cathryn ha affidato ad un biglietto per la stampa poche, ma importanti, parole.

“Luca era uno sportivo di grande talento e rispettato da tutti, ma era anche il più affettuoso marito e padre del mondo – ha scritto la vedova – . Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”.

A parlare nelle ultime ore è stata anche la sorella gemella di Cathryn, Libby. La cognata di Vialli ha espresso tutto il suo dolore attraverso poche parole scambiate con la Gazzetta dello sport.

“Non è il momento giusto per parlare, questo è un giorno triste – ha commentato – . Mio figlio vive in Italia e mi ha detto che da voi c’è grande commozione per la scomparsa di Gianluca. Era una grande persona, non solo uno sportivo eccezionale, ma soprattutto un uomo con una storia da raccontare: con il suo coraggio e le sue parole, ha trasmesso un messaggio importante a tutti coloro che lottano contro il cancro”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG