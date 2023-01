C’è grande curiosità sull’evoluzione della storia tra Stefano e Valentina, protagonisti della prima puntata del 2023 di C’è posta per te.

Stefano e Valentina sono stati i protagonisti della prima puntata della stagione 2023 di C’è posta per te. Insieme da 16 anni e con tre figli, i due si sono separati in seguito al tradimento di lei. Trattata spesso male, ridicolizzata e offesa anche pubblicamente dal marito, Valentina si è abbandonata nelle braccia di un altro, salvo poi comprendere subito di essere innamorata solo del suo Stefano. Lui, però, ha lasciato la casa in cui vivevano insieme, ma non ha smesso di avere rapporti intimi con la moglie.

Stefano e Valentina stanno ancora insieme?

È stata lei a chiamare C’è posta per te per chiedere il perdono del marito, il cui atteggiamento ha sollevato non poche polemiche.

“Uomo tossico”, ha commentato Chiara Ferragni sui social, mentre Sabrina Ferilli invitava Valentina a non disperarsi se il marito non avesse aperto la busta.

Alla fine, però, lui ha lasciato aperta una porta e si è ricongiunto con la moglie, mentre il pubblico da casa ha iniziato a chiedersi se i due stessero ancora insieme dopo la pace a C’è posta per te.

Ecco, quindi, che qualche ora dopo la messa in onda della puntata, sui social è spuntato il commento “rivelatore” di una donna che si è presentata come “amica della coppia”.

“Hanno fatto pace definitivamente e aspettano il quarto figlio – ha fatto sapere lei – . La trasmissione è stata registrata a luglio”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG