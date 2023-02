Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, Pamela Prati potrebbe essere scelta per rappresentare San Marino nel più famoso concorso musicale al mondo.

La voce che sta circolando negli ultimi tempi non è un semplice rumor, ma una notizia molto probabile: si vocifera che Pamela Prati potrebbe partecipare alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà il 9, l’11 e il 13 maggio 2023 presso la Liverpool Arena, nel Regno Unito.

La showgirl, come è noto, non gareggerebbe per l’Italia, che verrà rappresentata dal vincitore di Sanremo Marco Mengoni, come previsto dal regolamento, ma per San Marino, che selezionerà il candidato migliore da inviare a Liverpool nei prossimi mesi.



Tra gli artisti considerati per la selezione c’è anche Pamela Prati, ma dovrà competere con altri 22 artisti che parteciperanno al concorso “Una voce per San Marino” per scegliere il candidato che rappresenterà il piccolo stato all’Eurovision.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e risolto la questione con Mark Caltagirone, Prati potrebbe avere la possibilità di riscattarsi, anche se la strada per Liverpool non sarà facile. Tra i nomi che potrebbero ostacolarla ci sono, tra gli altri, l’ex vincitrice di Amici Deborah Iurato, il cantante, modello e attore Francesco Monte, il rapper Moreno, anche lui vincitore di Amici, e Le Deva, un trio composto da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e l’ex di X Factor, Roberta Pompa.

