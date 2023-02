Nuovi amori, crisi e gravidanze, vere o presunte. Non sono mancate le notizie in questi giorni: vediamo i migliori gossip della settimana.

Sono stati giorni intensi quelli dal 13 al 17 febbraio con tantissime notizie tra nuovi amori nati, altri in crisi e persino qualche gravidanza, vera o ipotetica. Protagonisti molti volti noti tra cui, per citarne alcuni, Diletta Leotta, ma anche e soprattutto Chiara Ferragni e Fedez. Vediamo quindi i migliori gossip della settimana.

I gossip della settimana: pancino sospetto per Diletta Leotta

Diletta Leotta

Partiamo da una notizia non confermata, almeno per adesso. Diletta Leotta potrebbe essere in dolce attesa. Un video della bella presentatrice DAZN ha fatto intravedere un pancino sospetto che ha fatto pensare ad un figlio in arrivo con Loris Karius, suo attuale compagno. Sarà vero?

Di seguito il filmato in questione:

La crisi dei Ferragnez

Chiara Ferragni

Non potevano non finire nei migliori gossip della settimana Chiara Ferragni e Fedez. La coppia sembra essere in crisi. Si è parlato di rottura, divorzio e ora anche del gesto della donna di togliersi la fede. Cosa sta succedendo, però, lo sanno solo i diretti interessati che, per adesso, non hanno ufficializzato nulla sulla loro situazione.

GF Vip: Attilio Romita eliminato

Attilio Romita

Non può mancare il GF Vip tra le notizie della settimana. In particolare l’eliminazione dal reality di Attilio Romita. Il giornalista è stato fatto fuori al televoto e ha lasciato la Casa non proprio in modo sereno.

Pungente, infatti, anche il commento di Orietta Berti, opinionista: “Uno scorbutico!”.

Christian De Sica è diventato nonno

Christian De Sica

Ma ci sono state anche belle notizie nel corso degli ultimi giorni. Una di queste vede il mitico Christian De Sica protagonista. L’attore è diventato nonno e ne ha dato l’annuncio con un tenerissimo post Instagram nel quale si è fatto fotografare con la piccola Bianca.

Crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi

Aria di crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ad annunciarlo in diretta è stata la donna che al GF Vip ha spiegato che i due non stanno affrontando un bel momento ma che proveranno a superarlo. Inoltre, la ragazza ha anche chiesto il rispetto della privacy.

Staremo a vedere cosa accadrà.

Luca Argentero e Cristina Marino genitori bis

Cristina Marino Luca Argentero

Infine, un’altra bellissima e freschissima notizia tra i migliori gossip della settimana, ovvero quella relativa a Luca Argentero e Cristina Marino. La coppia ha avuto il secondo figlio, Noè Roberto.

