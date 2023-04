Il GF Vip è giunto al termina con la vittoria di Nikita Pelizon, grande delusione per Tavassi: ecco svelato perchè non ha vinto.

Nikita Pelizon ha vinto la settimana edizione del Grande Fratello Vip. A contendere la vittoria con lei c’era Oriana Marzoli ma alla fine è stata proprio Nikita la più votata dal pubblico. Negli scorsi giorni Fabrizio Corona aveva “svelato” il nome del vincitore, ovvero Edoardo Tavassi, che invece ha avuto una grande delusione.

GF Vip, Corona svela perchè non ha vinto Tavassi

Qualche giorno attraverso i suoi canali social Fabrizio Corona aveva svelato quello che secondo lui sarebbe stato il certo vincitore del GF Vip. L’ex re dei paparazzi aveva data per certa la vittoria di Edoardo Tavassi, ma alla fine si è sbagliato e anche di grosso. Le due favorite infatti sono state Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, con la vittoria di quest’ultima. Come ha giustificato Corona questo suo grosso errore?

Semplice, ha detto di aver fatto il nome di Tavassi per compromettere la sua vittoria. Il motivo? Una grossa antipatia nei suoi confronti. Nelle scorse ore Corona ha spiegato: “A me Edoardo Tavassi non sta simpatico, anzi. Lui non meritava di vincere assolutamente. E poi non è una persona famosa. Lui è conosciuto perché la sorella è diventata famosa per dei video chiamiamoli strani. Quindi io non volevo che vincesse”.

Ha poi continuato dicendo: “Sapendo di annunciarlo come vincitore le scommesse sarebbero schizzate e si sarebbe fatto di tutto per non farlo vincere. E poi così è stato il risultato finale. Tavassi non ha vinto il GF Vip. Quindi io ho raggiunto il mio scopo. Io raggiungo sempre quello che voglio. Su questo mio canale c’è solo la verità. E infatti anche questa è la realtà delle cose“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG