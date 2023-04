Daniele Dal Moro si è presentato fuori dagli studi del GF per aspettare Oriana Marzoli: ecco che sopresa le ha fatto.

La settima edizione del GF Vip si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon, la più votata dal pubblico. A contendere la vittoria con Nikita c’era Oriana Marzoli. Dopo la finale, la ragazza è uscita dagli studi del programma e si è trovata davanti Daniele Dal Moro ad aspettarla. Ecco che sorpresa le ha fatto.

Daniele Dal Moro, la sopresa a Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro ieri sera si è presentato davanti agli studi del GF Vip, nonostante non fosse stato invitato tra i vip in studio essendo stato squalificato. Questo però non gli ha impedito di sfrecciare verso Roma per aspettare Oriana Marzoli finita la puntata. E lo ha fatto in grande stile. L’ex vippone ha infatti noleggiato un van nero con la scritta in spagnolo “vas a flipar” ovvero “ci divertiremo“.

Appena Oriana è uscita a fine puntata, ha aperto le portiere del van e si è ritrovata faccia a faccia con il suo ex coinquilino con il quale è nata una conoscenza. La ragazza si è subito buttata tra le braccia di Del Moro, sussurrandogli alle orecchie: “Amore, il tuo profumo“.

La coppia non si era più vista dopo la squalifica immediata di Daniele avvenuta a poche settimane dalla finale. Lui aveva dovuto lasciare subito la casa e non aveva avuto neanche l’occasione di dare un ultimo saluto a Oriana. Ora la coppia può finalmente continuare la propria conoscenza lontano dalle telecamere. Dopo aver salutato Daniele nel van è stata poi accolta da numerosissimi fan che le hanno dato diversi regali, tra cui una coroncina. “Grazie, ma perchè siete così gentili?“, le parole della vip, davvero felice per tutto l’affetto ricevuto.

