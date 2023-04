Giacomo Urtis ha inviato una foto molto piccante a Fabrizio Corona: lui ha poi deciso di condividere sul suo canale Telegram.

Si aggiunge un nuovo tassello alla storia tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis. Nelle scorse settimane le loro rispettive interviste avevano lasciato intendere che tra i due possa esserci stato qualcosa in passato. Nelle scorse ore, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato una foto molto piccante ricevuta proprio dal chirurgo dei vip.

Fabrizio Corona, la foto di Giacomo Urtis

È iniziato tutto con l’intervista di Giacomo Urtis a Belve. Ospite da Francesca Fagnani, il chirurgo estetico aveva rivelato non solo che in passato fosse stato attratto da Fabrizio Corona ma che tra di loro “ci fosse stata anche intimità”. Poco dopo aveva risposto il fotografo, in un primo momento infastidito, ma poi senza peli sulla lingua aveva ammesso di aver dato “degli assaggi a chiunque“.

Ospite al Peppy Night, aveva rivelato: “La prima volta l’ho visto vestito da uomo, anzi era fidanzato con una ragazza. Devo andare nello specifico di ciò che ho fatto con Giacomo Urtis? Fammi la domanda specifica. Di serio non c’è stato nulla. Un assaggio? Gli assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista”.

Dopo aver letto queste dichiarazioni, Urtis non ha resistito alla tentazione di rinfrescare un po’ la memoria a Corona, inviandogli una foto molto piccante. Su whatsapp ha infatti ricevuto una foto del chirurgo estetico sdraiato sul letto, con solo un perizoma che lascia intravedere tutto il lato B. Urtis ha poi accompagnato la foto scrivendo: “Ahahahah ti amo”. Fabrizio Corona ha subito girato lo scatto sul suo canale Telegram, scrivendo: “Giacomo Urtis mi ha inviato questa foto“.

