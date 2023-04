Shakira dice per sempre addio a Barcellona: dopo la sfratto da parte del suocero, è pronta a iniziare la sua nuova vita a Miami.

Shakira è pronta ad iniziare la sua nuova vita a Miami, lontano da Barcellona, da Gerard Piquè e dal suo passato doloroso. Nelle scorse ore la cantante ha pubblicato un post commovente sui social per dire addio alla Spagna, dopo essere stata sfrattata dal suocero.

Shakira sfrattata dal suocero, l’addio alla Spagna

La cantante colombiana è ufficialmente in rotta verso gli Stati Uniti. Shakira è pronta per trasferirsi a Miami con i suoi figli, dove inizierà una nuova vita da mamma single dopo la grande delusione amorosa con Gerard Piqué. La cantante si è battuta molto per ottenere la totale custodia dei figli Milan e Sasha, che il calciatore potrà comunque vedere quando vorrà.

Per quanto riguarda invece la questione della casa dove vivevano, la coppia ha deciso di metterla in vendita e di spartirsi a metà il guadagno. Non solo, secondo il giornale spagnolo La Vanguardia, il padre di Piquè ed ex suocero di Shakira avrebbe ricordato alla cantante una postilla nel contratto della casa. Se non l’avesse lasciata entro il 30 aprile, lei avrebbe dovuto pagare un risarcimento. Questo perchè l’uomo è amministratore della società che ha acquistato la casa nel settembre 2022.

Prima di farsi buttare fuori, Shakira ha preso figli e bagagli e si è subito trasferita. Nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram scrivendo: “Mi sono stabilita a Barcellona per dare stabilità ai miei figli, la stessa che ora cerchiamo in un altro angolo di mondo, vicino alla famiglia, agli amici e al mare. Oggi iniziamo un altro capitolo alla ricerca della loro felicità. L’amicizia è senza dubbio più lunga dell’amore. Grazie a tutti coloro che mi hanno incoraggiata, che hanno asciugato le mie lacrime, ispirato e fatto crescere. Grazie al mio pubblico spagnolo che mi ha sempre ricoperta di amore e lealtà. È solo un arrivederci“.

Un nuovo inizio per la cantante, che a Miami forse non sarà da sola…

