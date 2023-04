Vi siete mai chiesti qual è il montepremi dei finalisti e del vincitore del Grande Fratello Vip? Ecco le cifre da capogiro.

La settimana edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine lo scorso 3 aprile. A giudicarsi la vittoria, dopo quasi 7 mesi dentro la casa, è stata Nikita Pelizon, che ha battuto di poco Oriana Marzoli. Ma quanto hanno guadagnato i vipponi arrivati in finale? E il montepremi della vittoria a quanto ammonta? Andiamo a scoprirlo.

GF Vip, il montepremi di vincitore e finalisti

Nikita Pelizon ha trionfato in questa settimana edizione del Grande Fratello Vip. La vippona ha stravinto al televoto, ricevendo il 53% di preferenze contro il 47% di Oriana Marzoli, altra grande favorita alla vittoria. Oltre alle percentuali del televoto, c’è un altro dato che incuriosisce tutti, ovvero quello dei montepremi.

Come per le scorse edizioni, anche quest’anno il GF Vip ha messo in palio un montepremi da capogiro: 100.000€. Il vincitore però non potrà portarsi a casa l’intera somma perchè 50.000€ dovranno essere donati in beneficienza. La restante metà, in gettoni d’oro, potrà essere tenuta dal vippone o donata anche questa in beneficienza, come aveva fatto Paola Di Benedetto qualche anno fa che aveva devoluto l’intero montepremi alla protezione civile.

Per quanto riguarda i finalisti, le cifre sono molto variabili e dipendono sopratutto dalla notorietà del vip. Le cifre vengono stabilite durante la stipula del contratto e la cifra minima sarebbe di 1000€. Se ciò fosse vero, i finalisti avrebbe intascato circa 26.000€ ognuno. Ovviamente questa cifra va sommata ai cachet che ogni concorrente riceve ad ogni puntata, che può variare dai 5000 agli 8000€. Insomma, un bel gruzzoletto contando che il programma è andato avanti per ben 6 mesi e mezzo.

