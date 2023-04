Secondo alcuni giornali inglesi, Meghan Markle è pronta per il suo debutto in politica: avrebbe pagato l’ex pr di Michelle Obama.

Dalla Royal Family inglese alla politica. Meghan Markle, secondo quanto riferito da alcuni giornali inglesi, sarebbe pronta per il suo debutto in una carriera completamente nuova. La duchessa di Sussex avrebbe infatti pagato il famoso pr di Michelle Obama: scopriamo i dettagli.

Meghan Markle approda in politica?

A dare la notizia alimentando gli ultimi gossip sul conto di Meghan Markle è stato il The Sun. Secondo il giornale inglese, conti alla mano, la duchessa di Sussex avrebbe fatto un versamento di 90.000 sterline (circa 100.000€) all’agenzia di comunicazione di Katie McCormick Lelyveld. Un nome che per molti di noi è completamente sconosciuto, ma che in America è invece un pezzo molto grosso.

McCormick Lelyveld è stata infatti l’addetta stampa di Michelle Obama, gestendo la comunicazione dell’ex first lady dal 2007 al 2011, ma non solo. Si è anche occupata della compagnia alla presidenza di Hillary Clinton e dell’ex candidato democratico John Kerry. Il pagamento di parte di Meghan Markle risale al 2021 e nella causale si legge: “supporto strategico per PR ad impatto sociale“.

Questo, secondo il The Sun, basterebbe per far pensare ad un imminente campagna politica fondata da Meghan sulla sua immagine. Se così fosse, sarebbe un percorso lungo e difficile, visto che la sua popolarità insieme a quella del marito Harry non gode di ottima salute nell’ultimo periodo. Dopo gli scandali che li hanno visti protagonisti insieme alla Famiglia Reale la coppia non è molto amata dagli americani e dall’opinione pubblica.

