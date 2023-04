Mauro Coruzzi ha pubblicato nelle scorse ore un video dove ringrazia per l’affetto ricevuto in seguito al suo ictus.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito lo scorso 17 marzo da un ictus ischemico. Subito ricoverato in ospedale, ha iniziato da diversi giorni la riabilitazione e le sue condizioni sono costantemente monitorate. Nelle scorse ore ha pubblicato un video che ha suscitato la commozione di tutti.

Platinette, le prime parole dopo l’ictus

Dallo scorso 17 marzo il conduttore ha tenuto aggiornati i fan sulle sue condizioni di salute dopo l’ictus postando alcune foto su Instagram indice di miglioramento. Nelle scorse ore, Coruzzi, 55 anni, ha voluto rivolgersi in prima persona ai fan e a tutte le persone che in questi giorni gli sono stati vicino, sia fisicamente che virtualmente.

Su Instagram ha pubblicato un video dove lo si sente parlare per la prima volta, ovviamente un po’ a fatica. Queste le sue parole: “Chiedo scusa se parlo con difficoltà, ma non è semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire no perché non ci riesco. Volevo dire grazie. E come Greta Garbo nei film anche io parlo. Dopo il muto parlo!“. Un commento ironico a fine video che fa sorridere e intendere che nonostante il momento difficile il conduttore non abbia perso il suo spirito positivo.

Ad accompagnare il video, Coruzzi ha ribadito nella didascalia come sia un miracolo che dopo così poco tempo sia già in grado di parlare: “Chiedo scusa se parlo a fatica ma dopo solo 20 giorni dall’ictus questo risultato è già un miracolo”. Il video è stato ovviamente inondato di commenti di affetto e di supporto, da parte di chi non vede l’ora di poterlo rivedere in tv o di abbracciarlo fisicamente.

Riproduzione riservata © 2023 - DG