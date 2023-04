Morgan è tornato a scagliare una frecciatina infuocata a Amadeus dopo le ipotesi in merito alla sua presunta partecipazione a Sanremo 2024.

Secondo rumor circolati in rete Morgan potrebbe avere un ruolo di spicco a Sanremo 2024, ma sulla questione al momento non sono emerse conferme. Sulla vicenda è intervenuto lo stesso cantante che, in un’intervista a Oggi, non ha mancato di scagliare anche una frecciatina contro il direttore artistico delle ultime tre edizioni della kermesse, Amadeus.

“Mi sembra una cosa ovvia, se le cose andranno come dovrebbero andare. Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall’orchestra alla scelta degli ospiti, sarei quello che costruisce lo spettacolo musicale in televisione. Farei delle scelte in base a criteri artistici, non commerciali. Amadeus non è un musicista, se a me chiedessero di occuparmi di campionato di calcio sarei in imbarazzo“, ha affermato.

Morgan Amadeus

Morgan contro Amadeus per Sanremo 2024

Dopo il clamore suscitato dalla sua squalifica con Bugo a Sanremo 2020, Morgan potrebbe tornare al Festival di Sanremo. Il cantante in questi anni ha più volte attaccato il direttore artistico Amadeus proprio per quanto accaduto durante la sua ultima partecipazione alla kermesse e oggi sembra improbabile che i due collaborino sul palco dell’Ariston in vista della nuova edizione dello show.

Al momento Amadeus ha preferito non replicare alle parole di Morgan sul suo conto e in tanti si chiedono se davvero l’ex giudice di X Factor approderà davvero a Sanremo 2024 con un ruolo di spicco come sostenuto dalle indiscrezioni circolate in rete nelle ultime settimane. Sulla vicenda emergeranno nuovi particolari?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG