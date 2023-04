Aurora Ramazzotti è intervenuta per la prima volta via social dopo la nascita del suo primo figlio, Cesare.

Il 30 marzo 2023 Aurora Ramazzotti è diventata madre del piccolo Cesare e in questi primi giorni post-partum ha deciso di prendere una pausa dai social per potersi dedicare completamente al nuovo arrivato. Nelle ultime ore la figlia di Michelle Hunziker ha comunque deciso di rompere il silenzio tramite stories per ringraziare i suoi fan di Instagram e per raccontare loro le prime emozioni vissute come neomamma.

“È tutto molto emozionante, io piango ogni cinque minuti ma mi dicono sia normale. Anche perchè sto provando l’allattamento: un’esperienza davvero intensa. Vi racconterò tutto quanto. Al momento, la cosa più emozionante è vedere Goffredo con il bambino, è davvero molto bello”, ha affermato.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: le prime parole dopo il parto

Aurora Ramazzotti è finalmente mamma del piccolo Cesare Augusto e nelle scorse ore ha lasciato la clinica Sant’Anna in Svizzera dove ha partorito per fare ritorno nella sua casa di Milano. La figlia di Michelle Hunziker ha voluto ringraziare tutti coloro che, in questi giorni, le hanno rivolto i loro messaggi di auguri e li ha tranquillizzati sulle sue condizioni e su quelle del bambino. “Va tutto bene, stiamo bene. Ci stiamo adattando. Il bambino? Funziona, fa quello che deve fare”, ha affermato.

Nel frattempo suo padre Eros Ramazzotti è stato travolto da una vera e propria bufera sui social perché, secondo indiscrezioni, non si sarebbe ancora recato a conoscere il suo primo nipotino. Il cantante al momento non ha replicato in merito alla vicenda.

