Pamela Prati ha finalmente svelato la verità sugli ampi foulard e le vistose collane con cui è solita coprire il suo collo.

Nelle sue ultime apparizioni pubbliche e televisive Pamela Prati ha sempre coperto il suo collo con originali foulard e vistose collane. La questione non è sfuggita ai fan dei social e in molti hanno ipotizzato persino che la showgirl avesse deciso di coprire il collo per nascondere alcuni presunti ritocchini estetici. Dopo che i rumor sono diventati sempre più insistenti la stessa Prati ha rotto il silenzio in merito alla questione, e ha affermato a Novella 2000:

“Se copro il collo perché nascondo qualcosa? Qualcuno sospetta di sì ed è un’insinuazione aberrante. Penso semplicemente che sia chic portare foulard, collari e collane, perché valorizzano il collo, una parte del mio corpo di cui vado fiera. Non devo celare nulla, al contrario di tanta gente che farebbe meglio a nascondere la propria cattiveria. Non ho più 20 anni ma non sono una mummia. Fatevene una ragione”.

Pamela Prati

Pamela Prati, il collo coperto: la verità

Pamela Prati ha smentito le ipotesi in merito ai suoi presunti abusi con la chirurgia plastica e ha specificato che sarebbe solita coprire il suo collo con collane e foulard per valorizzarlo. L’ex stella del Bagaglino, spesso finita al centro del clamore generale a causa del finto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone, ha anche precisato di essere orgogliosa della sua forma fisica a 64 anni compiuti.

La Prati è tornata a far parlare di sé partecipando all’ultima edizione del GF Vip, che le ha regalato nuova visibilità. In tanti si chiedono se, dopo il successo ottenuto all’interno del programma, la showgirl riceverà nuove proposte per partecipare ad altri reality show.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG