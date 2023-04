Mentre Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva, Alfonso Signorini avrebbe fatto un gesto in suo onore.

Secondo indiscrezioni riportate dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, Alfonso Signorini avrebbe annullato in queste ore la sua festa di compleanno (a cui avrebbero dovuto partecipare anche numerosi ex volti del GF Vip) per rispetto nei confronti di Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele per alcune complicazioni legate alle sue condizioni di salute.

Alfonso Signorini

Silvio Berlusconi: il gesto di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini non ha mai fatto segreto di essere legato a Silvio Berlusconi da un rapporto di profonda stima e amicizia e, secondo indiscrezioni, il celebre conduttore avrebbe persino deciso di sospendere i preparativi per la sua festa di compleanno prevista per la notte tra il 6 e il 7 aprile. L’indiscrezione è stata riportata da Alessandro Rosica, ma al momento il conduttore non ha confermato né smentito la vicenda.

Nel frattempo le notizie sulle condizioni di Silvio Berlusconi sembrano essere sempre più allarmanti e si vocifera che il suo ricovero in terapia intensiva sia avvenuto a causa di una grave patologia del sangue. Al San Raffaele, nelle scorse ore, sarebbero giunti alcuni dei familiari più stretti del Cavaliere.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG