Serena Grandi si è confessata senza filtri e ha rivelato i suoi sentimenti verso Pino Daniele e la sua ira verso Bruno Vespa.

Serena Grandi si è raccontata in un’intima intervista a La Repubblica e ha rivelato per la prima volta di non essere in buoni rapporti con il giornalista Bruno Vespa, che avrebbe scritto di lei nel suo libro Bellissime. La celebre attrice ha affermato di essersi sentita ferita dalle parole del giornalista e di aver anche pensato di denunciarlo:

“C’erano cose allucinanti, da denuncia, non so perché non l’abbia denunciato. Si è scusato con me. ‘Ma tu mi stai facendo male’, gli dissi. Ero tra le ‘bellissime’ ma dentro c’era una porcheria che la metà bastava. Mi sono sentita offesa da un giornalista importante. E poi ti lecchi le ferite e speri che tutto questo verrà archiviato”, ha confessato. Nell’intervista la Grandi ha anche svelato i retroscena sui suoi sentimenti per Pino Daniele, che le dedicò una delle sue più belle canzoni.

Serena Grandi: la confessione su Bruno Vespa e Pino Daniele

Con la sua bellezza straordinaria Serena Grandi è stata una delle dive più amate del cinema italiano e lei stessa ha recentemente confessato di aver avuto oltre 100 grandi amori tra personaggi famosi e non. A La Repubblica l’attrice ha anche rivelato i retroscena sul suo importante incontro con Pino Daniele, che le dedicò il suo successo Mal di te.

“Con Pino c’è stato uno di quegli amori che non hanno una fine. Ci si incontra, ci si guarda, mi arriva un nastro con Mal di te, che aveva scritto nella notte. Lui lo mise su nastro perché voleva che facessi il video, mio marito si accorse di questa attenzione, ma eravamo già alla fine del mio matrimonio, ed era anche la fine del suo. Non siamo mai andati a passeggiare, a cena. Poi lui si è separato e anche io, ma non ci siamo visti più. Mi è successo altre volte, magari hanno paura di me, scappano. Ci sono amori che non accadono mai”, ha dichiarato l’attrice, che oggi sembra essere felicemente single.

