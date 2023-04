Don Mazzi, il celebre prete attivista che si è occupato del recupero di tossicodipendenti, si è scagliato contro Fabrizio Corona e Lele Mora.

Nei periodi trascorsi fuori dal carcere Fabrizio Corona e Lele Mora hanno vissuto per molto tempo nella comunità Exodus, il cui fondatore è Don Mazzi. Il celebre prete, attivista ed educatore ha svelato la sua opinione sul conto dei due personaggi tv, e non gliele ha certo mandate a dire. “P**la era e p**la è rimasto – ha dichiarato in merito a Fabrizio Corona – Si crede la divinità di sé stesso, non vi è nulla di autentico in lui. Lui e Lele Mora mi hanno solo fatto perdere tempo”, ha affermato al Corriere della Sera.

Don Antonio Mazzi

Fabrizio Corona: l’opinione di Don Mazzi

A quanto pare il fondatore della comunità Exodus, Don Mazzi, non ha una buona opinione di Fabrizio Corona e di Lele Mora e, dall’alto dei suoi 93 anni d’età e d’esperienza, non gliele ha certo mandate a dire. Don Antonio Mazzi ha avuto più volte modo di trascorrere del tempo con Lele Mora e con Corona durante i periodi che i due hanno trascorso nella sua comunità. In merito alla sua riabilitazione presso Exodus, Lele Mora affermò al Corriere della Sera:

“Ho fatto molto per Don Mazzi: gli ho fatto capire che non doveva andare in giro gratis e grazie ai miei amici e alle mie feste Exodus ha guadagnato molto. Penso che ce l’abbia con me perché a un certo punto ho aiutato gli ortodossi e questo non gli è piaciuto: c’è un Dio solo e Dio aiuta tutti, i poveri, le zoccole, i banditi… E’ il perdono che conta.”

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG