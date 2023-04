A due mesi dal malore e dal delicato intervento da lui subito, Daniele Scardina ha finalmente lasciato l’ospedale.

Giovanni Scardina, il fratello del pugile Daniele Scardina, ha scritto un toccante post via social per ringraziare i medici della clinica Humanitas di Rozzano che si sono presi cura di suo fratello e ha fatto sapere che King Toretto ha finalmente lasciato l’ospedale.

“In questo momento Daniele è sveglio e si prepara ad affrontare un percorso di cure e riabilitazione. La strada è ancora lunga, ma lui è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie. God is good all the time. All the time God is good! Giovanni Scardina”, ha scritto al termine del suo messaggio.

Daniele Scardina dimesso dall’ospedale

A seguito di un malore Daniele Scardina è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e ha subito un delicato intervento. Al momento non è dato sapere quali siano stati gli esiti della vicenda e il pugile, per oltre un mese, è rimasto in coma.

Scardina non è più apparso in pubblico o sui social dal momento del malore e la sua famiglia, che non ha mai mancato di pregare per lui, continua a proteggere la sua privacy. Il fratello del pugile ha fatto sapere in queste ore che lui sarebbe sveglio e in tanti, tra i fan dei social, sperano di avere al più presto sue notizie sul suo stato di salute.

