“Kate? Ecco come sta”: il Principe William esce allo scoperto

Novità sulla salute della Principessa Kate Middleton, a fornirle è stato suo marito, Il Principe William. Ecco come sta la donna.

Si torna a parlare della salute di Kate Middleton che dopo la fine della chemioterapia ha ripreso i suoi impegni lavorativi anche in presenza. Come lei, anche il marito, il Principe William che da Città del Capo ha avuto modo di affrontare proprio alcune tematiche legate alla salute di sua moglie svelando le reali condizioni della Principessa del Galles.

Kate Middleton, il Principe William parla della sua salute

Come riportato da diversi media inglesi, il Principe William si trova a Città del Capo, in Sudafrica, per partecipare alla cerimonia durante la quale verrà assegnato il premio Earthshot, un importante riconoscimento che supporta progetti sostenibili ed ecologici. Proprio in questa occasione, l’erede al trono inglese avrebbe affrontato pure il tema legato alle condizioni di sua moglie, Kate Middleton.

Principe William e Kate Middleton

Parlando a SkyNews, William ha detto che la donna “sta davvero bene” e che “è stata straordinaria” nell’affrontare la malattia. Non solo. In riferimento alla visita in Sudafrica e al premio, il Principe ha anche aggiunto che la donna sia “davvero ansiosa di vedere che stasera sarà un successo”.

La Principessa tornata in palestra

Le parole di William suonano come una sorta di conferma anche per alcune indiscrezioni che erano giunte nelle ore precedenti alla sua visita in Sudafrica e che avevano parlato di una Kate tornata addirittura in palestra.

Nello specifico era stato Robert Jobson, autore del best-seller Catherine: The Princess of Wales ad affermare: “Catherine è tornata ad allenarsi in palestra e a fare tutto ciò che vuole”, le sue parole al magazine Hello!.

Allo stesso tempo, Jobson ha anche spiegato come la Middleton voglia comunque non strafare: “Ma piuttosto che viaggiare in tutto il Paese tutto il tempo, come faceva una volta, penso che si concentrerà su eventi di maggiore impatto”.