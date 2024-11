Laura Pausini, nel suo tour mondiale anche un ex Amici: di chi si tratta

Sorpresa nel tour mondiale di Laura Pausini: nel cast del corpo di ballo è presente anche un famoso ex ballerino di Amici.

La scuola di Amici, si sa, regala grandi emozioni ma anche grandissime occasioni di lavoro agli allievi, soprattutto i più meritevoli. In questo senso è da leggere una bellissima notizia che riguarda il tour mondiale di Laura Pausini in partenza. Nel cast del corpo di ballo della famosa cantante ci sarà anche Nicholas Borgogni, ex volto del talent di Canale 5.

Nicholas Borgogni in tour con Laura Pausini

Una incredibile notizia per tutti i suoi fan e anche per quelli che seguono ogni anno Amici. Per l’ex ballerino della scuola più seguita d’Italia Nicholas Borgogni è arrivata una grande opportunità: far parte del cast di ballo nel tour mondiale di Laura Pausini.

Laura Pausini

A renderlo noto è stato proprio il ragazzo che su TikTok ha deciso di condividere un video che lo vede protagonista con tanto di didascalia che lascia poco spazio ad interpretazioni: “Mondo, sii gentile con me. Parto in tour con Laura Pausini. Per favore, grazie!”.

Immediate le reazioni dei suoi fan che si sono complimentati per il traguardo raggiunto augurandogli il meglio.

La grande emozione di Nicholas

Non solo. Il ragazzo, successivamente, anche su Instagram ha voluto comunicare tutta la sua emozione per la futura tappa che lo vedrà protagonista. “È arrivato il momento! Sono veramente felice nel dirvi che andrò in tour con Laura Pausini…“, le sue parole. “Quando mi è stato detto non ci credevo e non capivo quanto questa cosa fosse grande… Ho realizzato dopo che sarei andato in tour con una delle più grandi artiste italiane… Tra poco parto e non vedo l’ora. Ci vediamo in giro”.

Da quanto è noto, insieme a Nicholas dovrebbe esserci anche un altro ballerino della scuola. Con lui anche Kumo, altro ex danzatore che era stato scelto da Emanuel Lo nella ventitreesima edizione.