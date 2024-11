Flavia Vento torna in tv in una versione inedita: ecco dove la troveremo

Pronta al ritorno in tv Flavia Vento o almeno così sembra. Novità in arrivo per la nota soubrette ospite in un famoso programma…

Sembra essere tutto pronto per il ritorno in televisione di Flavia Vento. La nota soubrette manca dal piccolo schermo da qualche tempo ma presto dovrebbe riapparire. Dove? Stando alle ultime indiscrezioni in un famosissimo e seguitissimo programma di Rai 2… Belve, con Francesca Fagnani al timone. Ecco tutti i dettagli.

Flavia Vento a Belve: l’indiscrezione

A poco meno di due settimane dalla nuova edizione di Belve, proseguono le registrazioni delle interviste dei protagonisti della trasmissione condotta da Francesca Fagnani. In questo senso stanno trapelando i primi nomi degli ospiti. Secondo quanto si apprende da TvBlog, tra coloro che andranno ad affrontare la conduttrice e giornalista ci sarà pure Flavia Vento.

Francesca Fagnani

Per la soubrette, in caso di conferma di tale rumors, sarebbe un ritorno importante sul piccolo schermo dal quale manca da tempo. La Vento, infatti, aveva presenziato solo sporadicamente in televisione negli ultimi periodi tra ‘Back to school’, ‘La pupa e il secchione’ e altri reality.

Difficile sapere di cosa parlerà la donna dalla Fagnani ma è probabile che possa fare ulteriori rivelazioni anche in merito al famoso presunto flirt avuto tantissimi anni fa con Totti. Un argomento più volte affrontato ma mai realmente sviscerato per diverse ragioni (ancora “oscure”).

Il primo ospite di Belve

Intanto quello che sembra essere sempre più una certezza è la presenza di Andrea Giambruno come primo ospite ufficiale a Belve dalla Fagnani. Nel corso della trasmissione in onda su Rai 2, l’ex compagno della Premier Giorgia Meloni potrebbe fare chiarezza sui fuorionda di Striscia la Notizia che, di fatto, lo aveva portato ad essere “messo da parte” in Mediaset. Potrebbero poi esserci alcuni commenti proprio sulla sua relazione, ora finita, con la Presidente del Consiglio. Staremo a vedere…