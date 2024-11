Giovanni Vernia stupisce tutti: l’eroe del giorno. Il comico fa scappare due ladri che tentavano di derubare una signora.

Giovanni Vernia, storico attore comico nato a Zelig, è diventato l’eroe del giorno. Poco tempo fa ha condiviso un episodio di coraggio avvenuto a Milano, in cui ha sventato un tentativo di furto. Il fatto è accaduto il 5 novembre 2024, e Vernia ha raccontato l’accaduto in due Instagram Stories che hanno attirato l’attenzione dei suoi fan e dei media.

Ma scopriamo che cosa è successo.

Il racconto di Giovanni Vernia: un calcio decisivo contro l’aggressore

Secondo quanto riportato, Vernia ha notato due giovani che, all’uscita della metropolitana, stavano cercando di derubare una donna.

Uno dei ragazzi si era avvicinato alla vittima con la scusa di aiutarla a portare un passeggino, ma in realtà cercava di infilare la mano nella sua borsa. Vedendo la scena, l’attore ha immediatamente gridato “La borsa!” per mettere in allarme la signora.

Giovanni Vernia

I due giovani, però, non hanno preso bene l’intervento di Vernia e hanno cercato di aggredirlo. Durante il confronto, uno dei ragazzi ha minacciato l’attore, affermando di voler usare una lametta contro di lui.

Vernia, però, è riuscito a difendersi prontamente, colpendo uno dei due con un calcio e tramortendolo.

Vernia: l’appello social

Dopo l’accaduto, Giovanni Vernia condiviso l’esperienza sui social, lanciando un messaggio ai suoi follower.

Il comico ha invitato tutti a fare attenzione, specialmente in situazioni simili, e ha spiegato che intervenire in questi casi può essere rischioso. Vernia ha inoltre sottolineato come la reazione rapida sia stata determinante per evitare il peggio, consigliando prudenza a chi si trova ad affrontare situazioni di pericolo.

“Niente state attenti, ormai neanche se ti offrono un aiuto puoi stare tranquillo, quindi occhi aperti. Non so neanche se consigliarvi di fare quello che ho fatto io, cioè di intervenire, – continua – perché se non hai i nervi saldi e soprattutto se non riesci a reagire in modo tempestivo, te la devi cavare da solo” sono state le parole di Vernia.