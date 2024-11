Chiara Ferragni fa sul serio con Tronchetti Provera: il gesto importante

La nuova coppia (o presunta tale) del momento è senza dubbio quella formata da Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. I due starebbero facendo sul serio…

La coppia, vera o presunta, formata da Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sta continuando a far parlare di sé. In particolare, nelle ultime ore sono arrivate nuove informazioni relativamente agli sviluppi tra i due volti famosi. Nel dettaglio spiccherebbe un “gesto” dell’influencer per il nuovo compagno…

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: le presentazioni ai figli

Che le cose tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stiano andando bene lo si è capito dalla recente festa di Halloween alla quale entrambi, insieme, hanno preso parte. Tra loro diverse effusioni ma non solo.

Infatti, prima del party, ci sarebbe stato un altro chiaro segnale di vicinanza da parte della donna nei confronti dell’uomo.

Stando a quanto si apprende da Oggi, infatti, pare che Provera abbia conosciuto i figli di Chiara, Leone e Vittoria: “È arrivato alle 19:00, poco prima che rientrassero i figli dell’influencer, e si è lasciato truccare da lei per la notte dei fantasmi”, si legge sul settimanale. “Alle 21:30 sono usciti insieme per andare al party organizzato al Maka Loft, allo Scalo Farini, dove hanno ballato e festeggiato mischiati alla folla sino alle 3 del mattino, quando sono rispuntati sotto il super attico”.

Come sta andando la relazione

Oltre alle presentazioni che sarebbero avvenute in quel momento pre festa di Halloween, pare che le cose tra la Ferragni e Provera si stiano ben sviluppando. Sempre su Oggi, infatti, un’amica di Chiara avrebbe riportato alcune sue parole: “Giovanni è una bella persona. Sono felice”. Frasi che andrebbero a confermare quindi come la relazione, o comunque la conoscenza, stia procedendo nel migliore dei modi anche considerando la fine del matrimonio dell’influencer con Fedez e tutte le altre vicende che l’hanno coinvolta anche a livello professionale.