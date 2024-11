Chiara Ferragni ritrova la felicità dopo la separazione da Fedez: l’influencer rivela cosa prova per Giovanni Tronchetti Provera.

La notizia del presunto flirt tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera negli ultimi giorni ha fatto il giro del web. Nuove foto della nuova (presunta) coppia sono circolate online, immagini che ritraggono Chiara e Giovanni insieme ad una festa di Halloween mentre si scambiano tenere effusioni e camminano mano nella mano.

Anche se manca ancora l’ufficialità, le prove di questo nuovo legame sono ormai evidenti. Ma cosa pensa Chiara Ferragni dell’uomo che le ha fatto ritrovare la felicità dopo la dolorosa separazione da Fedez? Scopriamo che cosa ha dichiarato l’influencer.

Chiara Ferragni sulla nuova fiamma: “Sono felice”

La Ferragni non si è ancora espressa pubblicamente sul suo nuovo presunto compagno. Tuttavia, una sua amica avrebbe riportato al settimanale Oggi le parole dell’influencer a proposito del nuovo flirt.

“Giovanni è una bella persona. Sono felice” sarebbero state le parole di Chiara.

Chiara Ferragni

Chiara e Giovanni si sarebbero avvicinati la scorsa estate durante una vacanza a Ibiza, un luogo caro alla Ferragni e spesso meta delle sue vacanze. La relazione sarebbe nata in un periodo difficile per Chiara, che proprio in quei giorni sembrava chiudere la breve storia con Silvia Campara.

Da quel momento, Chiara e Giovanni sono stati visti più volte insieme, rafforzando le voci di un legame sempre più forte.

Il legame tra Chiara e Giovanni

Uno degli episodi che ha alimentato i gossip riguarda la serata di Halloween a Milano. La coppia avrebbe trascorso il 31 ottobre insieme, con Giovanni che si sarebbe anche recato a casa di Chiara nel quartiere di CityLife, per poi partecipare insieme a un evento nel famoso locale Maka Loft in zona Farini.

Chiara avrebbe persino truccato Giovanni per l’occasione.

Inoltre, un elemento che sembra avvicinare ulteriormente i due è il fatto che i figli di Chiara e Giovanni frequentino la stessa esclusiva scuola privata a Milano. Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni, e i bambini di Giovanni Tronchetti Provera sono compagni di classe, cosa che avrebbe facilitato la creazione di una dinamica di famiglia allargata che sembra funzionare bene.