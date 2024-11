Pasqualino Maione, ex concorrente di Amici, torna in ospedale per la meningite. Marco Carta gli manda un messaggio di sostegno.

Era il 2007 quando Marco Carta vinse il talent show Amici di Maria De Filippi. Un’edizione memorabile che ha visto la partecipazione di tantissimi talenti e personaggi che sono rimasti nel cuore dei fan del programma. Tra questi c’è Pasqualino Maione, anche lui cantante come il vincitore dell’edizione.

Il suo nome è tornato a fare notizia dopo che il cantante è stato ricoverato in ospedale a causa di una meningite che lo affligge da ormai quasi due anni. Ma come sta adesso? Scopriamo gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

Amici, Pasqualino Maione: una lunga battaglia contro la meningite

A gennaio 2023, dopo mesi di assenza dai social, Pasqualino ha rivelato ai fan di essere stato colpito da una meningite post Covid, una condizione che ha coinvolto il cervello e il midollo osseo.

Grazie all’intervento tempestivo dei medici dell’ospedale Vanvitelli, il cantante è riuscito a ricevere cure immediate che, seppur non ancora risolutive, lo stanno aiutando a gestire la malattia. “La strada è ancora lunga” aveva scritto all’epoca, mostrando una forza e una determinazione che non lo hanno mai abbandonato.

Nonostante la costanza nelle cure, la malattia si è rivelata un’avversaria tenace. Infatti, pochi giorni fa il cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovo scatto dall’ospedale.

Pochi giorni prima aveva condiviso un selfie dal letto di ospedale, e scriveva: “Ho aspettato un po’ a dirvelo, pensavo durasse meno la degenza in ospedale ma si è dilungata più del previsto, altro giro altra corsa, maledetta meningite…ma sono più forte, ormai ho una corazza che mi protegge e che mi farà superare quest’altra ennesima battaglia“.

E continua: “Mai arrendersi, mai! A tutti quelli che stanno combattendo dalla più piccola alla più grande battaglia, ricordate non siete/siamo soli e siamo sempre più forti noi, sempre“.

Il messaggio di sostegno di Marco Carta

Nonostante siano passati ormai molti anni dall’edizione di Amici, Marco Carta e Pasqualino Maione sono rimasti in ottimi rapporti.

Infatti, sotto al post del cantante è arrivato un commento incoraggiante da Carta, che scrive: “Dai ciccio bello! Sii forte“. Pasqualino ha risposto al commento con un cuore.