L’ex volto di Amici e vincitore di Sanremo Valerio Scanu ha raccontato di essere stato querelato da Maria De Filippi.

Il rapporto con Maria De Filippi, prima, durante e dopo Amici ma non solo. Valerio Scanu si racconta in una interessante intervista a MowMag nella quale rivela persino di aver ricevuto una querela da parte della Queen di Mediaset per alcune parole di troppo dette via social. Il cantante ha ripercorso alcune delle tappe della sua carriera e del rapporto con la regina della tv.

Valerio Scanu, la querela di Maria De Filippi

Nel corso di una lunga intervista a MowMag, Valerio Scanu ha raccontato in lungo e in largo il suo rapporto con Maria De Filippi. In primis, il cantante ha tenuto a precisare di non aver assolutamente mai dimentica da dove è partita la sua carriera: “Mi ha dato la possibilità di emergere, di farmi conoscere al grande pubblico”, ha specificato Scanu parlando di Amici e di Maria. “Poi io a ogni concerto e ricorrenza non mi sono mai sottratto dal dire che vengo da Amici. Ogni 5 di ottobre ricordo sempre, anche pubblicamente, da dove vengo”.

Valerio Scanu

Eppure non sempre questo rapporti con la Queen di Mediaset è stato ottimale. Infatti, a causa di alcune scelte di Scanu e soprattutto alcune sue frasi, la De Filippi lo ha querelato.

“Quando ho discusso con Maria, purtroppo in pubblica piazza social, non ero in un momento di insuccesso. Anzi, avevo appena fatto bella figura a Sanremo con Finalmente Piove, Disco di Platino, classificandomi secondo nella serata delle Cover. Lì Maria mi ha chiamato ospite in trasmissione, ma io le ho detto di no e sono andato, invece, da Milly Carlucci a fare performance di imitazioni che andarono molto bene […]”.

E sul perché disse di no: “Perché l’anno prima mi aveva chiamato al Serale di Amici, nel 2015. Sono stato felicemente ospite di una puntata, poi mi è stato detto che non potevo più tornare perché avevano già chiuso il cast”.

Da qui lo sfogo di Scanu sui social che gli è valso una querela: “Se è vero che Maria mi ha querelato? Sì. Come è andata a finire? Da una parte bene perché la cosa finì archiviata e non mi fu riconosciuto il reato di diffamazione. Dall’altra male perché da quel momento dubito che Maria nutra grande simpatia per me (ride, ndr)”.

Il tentativo di riavvicinamento

Scanu ha anche ammesso di aver provato a riavvicinarsi alla De Filippi ma evidentemente invano: “Quando è venuto a mancare Maurizio Costanzo, le ho scritto a una vecchia mail che avevo. Non so se abbia mai ricevuto il mio messaggio, però. Il fatto è che queste cose per me vanno oltre, tra me e Maria c’è stata comunque un’amicizia e un affetto sincero. Mi è davvero spiaciuto non poterle stare vicino in un momento doloroso come quello che stava attraversando”, ha spiegato il cantante.