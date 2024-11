“È stato orribile”: la malattia di Kate e di Re Carlo vista da William

Si è sbottonato sulle condizioni di salute di Re Carlo e di sua moglie Kate: il Principe William è uscito allo scoperto.

La situazione all’interno della Famiglia Reale Inglese sembra essere sotto controllo. Al netto di qualche recente preoccupazione riguardante la Regina Camilla, infatti, sia Re Carlo che Kate Middleton sembrano essere in ripresa. A dare qualche aggiornamento ulteriore rispetto alle ultime settimane è stato il Principe William intervenuto con la stampa di ritorno dal Sudafrica.

Il Principe William sulla salute di Kate e di Re Carlo

Al termine del viaggio effettuato in Sudafrica, il Principe William si è soffermato in modo inatteso a parlare dell’ultimo periodo vissuto sia per quanto concerne le sue sensazioni sia per quanto riguarda le vicende di salute dei suoi cari, con particolare focus alla moglie, Kate, e al padre, Re Carlo.

“È stato orribile. Probabilmente è stato l’anno più difficile della mia vita”, ha ammesso il Principe del Galles aprendosi in modo inedito con i giornalisti in Sudafrica, dove ha preso parte all’Earthshot Prize.

principe William e Kate Middleton

Entrando nel dettaglio, il Principe ha proseguito: “Provare ad affrontare tutto e tenere tutto in carreggiata è stato davvero difficile”. Soffermandosi ancora su moglie e padre: “Sono fiero di mia moglie e di mio padre per come hanno affrontato le cose. Ma da un punto di vista personale è stato orribile”. Nello specifico su Kate: “Sta benissimo. Durante tutto questo anno, Kate è stata meravigliosa”.

Come sta la Regina Camilla

Nessuna parola da parte di William sulla recente notizia relativa alle condizioni di salute della Regina Camilla. La donna è stata colpita da una infezione toracica per la quale occorrerà un periodo non ben precisato di tempo per guarire. Al momento i suoi impegni ufficiali sono stati annullati ma non si hanno particolari aggiornamenti rispetto a queste poche informazioni.