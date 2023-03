Triste notizia per il mondo della musica che deve far fronte ad un pesante lutto. In queste ore è morto un noto artista a soli 54 anni.

Pesante lutto per il mondo della musica. In queste ore è giunta la notizia della morte di Luca Bergia, fondatore e storico batterista dei Marlene Kuntz. L’uomo aveva 54 anni e lascia due figli.

Lutto nella musica: morto Luca Bergia

Lutto

Luca Bergia, storico batterista e fondatore dei Marlene Kuntz, è stato ritrovato morto dalla sorella, giovedì mattina, nel suo appartamento di Cuneo. A riportare la notizia sono i principali media d’informazione che spiegano come la causa della sua scomparsa non siaancora stata chiarita.

L’uomo era nato l’11 settembre 1968 e, insieme al chitarrista Riccardo Tesio, era tra i fondatori del gruppo Marlene Kuntz che, col fossanese Cristiano Godano come frontman, avevano avuto grande successo a partire dai primi Anni Novanta.

Da quanto si apprende dal Corriere della Sera, a trovare Bergia è stata la sorella Elisabetta, che ha immediatamente dato l’allarme ai carabinieri di Cuneo. La donna era stata avvisata dell’assenza dagli insegnanti della scuola media di Madonna dell’Olmo dove l’uomo lavorava da qualche anno come docente di Scienze.

Sulle cause della morte, come detto, non ci sono ancora notizie accertate. Bergia lascia due figli oltre al fratello Antonello e alla sorella Elisabetta. Ancora da definire la data dei funerali.

Di seguito anche uno dei tantissimi post Instagram che in queste ore sono stati condivisi da amici e fan sui social per ricordare appunto l’artista e dargli un ultimo saluto:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG