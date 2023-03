Incredibile episodio al GF Vip. I fan dei Donnalisi hanno mandato un aereo con uno striscione ma è stata fatta una gaffe epica!

Lui squalificato, Edoardo Donnamaria, lei eliminata, Antonella Fiordelisi. Eppure i fan della coppia nata al GF Vip, sembrano essere ancora piuttosto attivi e persino disposti a mandare messaggi non troppo carini agli altri concorrenti. La conferma è arrivata in queste ore con un aereo con tanto di scritta firmata “Donnalisi“. Unica pecca? Una gaffe inattesa al momento della consegna…

GF Vip, l’aereo dei fan dei Donnalisi e l’errore

Alfonso Signorini

Come anticipato, in queste ore i vipponi rimasti dentro la Casa del GF Vip sono stati protagonisti di una scena incredibile. Mentre si stavano godendo il bel tempo in giardino, i vari concorrenti sono stati attirati da un aereo che portava un messaggio a firma “Donnalisi”, ovvero da parte dei fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, entrambi out dal reality.

Ad un certo punto Andrea Maestrelli si è accorto del velivo e ha detto: “Mi sa che ha fatto serata quello dell’aereo”. E in effetti, guardando il cielo, i gieffini si sono resi conto che qualcosa non andava nel messaggio. Il motivo? Lo striscione con la frase era al contrario e difficile, quindi da interpretare.

Tavassi, Maestrelli e gli altri hanno quindi provato a leggere senza, sembra, capire: “No, ma come, lo striscione al contrario hanno attaccato. Ma che scena è?”, le parole di Edoardo.

La scritta esatta, secondo molti utenti, sembra essere un messaggio non troppo carino verso i concorrenti. “Siete state solo comparse nel GF dei Donnalisi”.

La scena nella Casa è stata ripresa da tantissimi telespettatori e utenti social che hanno fatto diventare le immagini virali scatenando una serie di commenti esilaranti sul web. Chissà cosa ne penseranno i Donnalisi. Messaggio recapitato, sì, ma che figura…

Di seguito anche un post Twitter di un utente con la reazione divertita dei concorrenti del GF:

noooo lo striscione al contrario rovinando il dissing delle donnalise mi sto sentendo di un male assurdosksjdjsjjs #gfvip

pic.twitter.com/Oxru0Rxo9D — soraya. (@sixofcrovz) March 23, 2023

