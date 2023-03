La sofferenza passata, l’ex, le corna e l’attuale gioia ritrovata. Antonella Clerici a 360° si confessa su tanti aspetti.

Sempre col sorriso sulle labbra e sempre con quella solarità che la contraddistingue, anche quando le cose non vanno bene. Antonella Clerici è molto amata dal pubblico del piccolo schermo anche per la sua onestà e schiettezza, anche riguardo i momenti meno belli. Ad Oggi, la conduttrice ha raccontato molto della sua vita, passata e attuale, che la vede ora felice con Vittorio Garrone, oltre che a sua figlia Maelle.

Antonella Clerici: l’ex, le corna e l’attuale felicità

Antonella Clerici

Nel corso dell’intervista, ripresa da svariati media, spiccano le parole di Antonella Clerici riguardo la relazione avuta con Eddy Martens, da cui ha avuto 14 anni fa sua figlia Maelle: “Quando una storia d’amore non funziona più o fa male, la chiudo. Quando un lavoro non è più adatto a me, cambio”. Ed è proprio da quella relazione che ha avuto appunto la sua gioia più grande, la figlia, ma anche una delle delusioni più forti, il tradimento. “Avevo le corna ed era su tutti i giornali. Stavo male. Il pubblico si fida di me perché avrei dovuto far finta di nulla?”, ha spiegato la conduttrice.

Ora, come detto, le cose sono cambiate e la bella conduttrice ha ritrovato l’amore con Vittorio Garrone accettato, col tempo pure dalla figlia Maelle: “È stato un percorso. All’inizio della mia relazione con Vittorio, lo rifiutava. Quando veniva a Roma lui doveva dormire sempre in albergo. Col tempo ha imparato a conoscerlo e credo che vedermi felice l’abbia rassicurata”. “Maelle ha sempre avuto la passione per i cavalli, come Vittorio che li alleva, e qui per lei è un paradiso”, ha detto in riferimento alla villa in cui adesso vive fuori da Roma nel bosco di Arquata Scrivia.

Di seguito anche un post Instagram della coppia felice:

