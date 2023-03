Solamente alcuni giorni fa si era mostrato prima e dopo l’intervento alla schiena spiegando che doveva, per forza, operarsi per sperare di risolvere le sue problematiche. Adesso, Luca Salatino è tornato a parlare ai fan sui social entrando nel dettaglio di ciò che ha vissuto e perché.

“Il nervo è stato danneggiato e mi impedisce di fare alcuni movimenti. Con il tempo capirò se riuscirò a recuperare la forza alla gamba e se questo nervo potrà tornare apposto. Noi ce la mettiamo tutta”. Erano state queste le parole pre intervento alla schiena da parte di Luca Salatino che, dopo l’operazione, invence, aveva spiegato: “L’intervento è durato due ore e ora sto con un po’ di dolori. Vi aggiorno sulla situazione. Con il tempo i problemi che avevo alla schiena sono peggiorati”.

A distanza di qualche giorno e a seguito della seconda seduta di fisioterapia, ecco l’aggiornamento con tanto di spiegazione molto dettagliata sul motivo reale che lo ha costretto ad operarsi: “Da anni soffro di problemi alla schiena, nell’ultimo periodo un’ernia si è ingrossata e ha compresso la radice del nervo, creando aimè un deficit motorio alla gamba”.

A questo punto, e anche a giudicare dalle immagini da lui condivise mentre cammina, lentamente, e si applica negli esercizi di fisioterapia, sembra che il peggio sia passato. La speranza è che l’ex Uomini e Donne e GF possa rimettersi al 100%.

Di seguito un recente post Instagram del ragazzo:

View this post on Instagram

