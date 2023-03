Nonostante sia uscita dalla Casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi fa ancora parlare. Clizia Incorvaia, ha dato un giudizio su di lei…

Eliminata di recente dal GF Vip, Antonella Fiordelisi fa ancora parlare. Nel corso dell’intervista con Casa Chi, Clizia Incorvaia, sorella di Micol, concorrente del reality, ha avuto modo di dare un giudizio sulla ex gieffina facendo un bilancio generale sulla sua esperienza nello show di Canale 5.

Clizia Incorvaia, le parole su Micol, Tavassi e Antonella Fiordelisi

Clizia Incorvaia

Sul fatto che sua sorella Micol sia stata eletta come seconda finalista (ora sono in tre con Oriana e Giaele) di questa edizione del GF Vip, Clizia Incorvaia ha commentato: “Sto festeggiando da una settimana, per noi siciliani ogni occasione è buona per festeggiare. Come vada sarà un successo”.

Non manca anche un pensiero sulla love story tra la sorella e Edoardo Tavassi: “Loro sono molto affini, hanno lo stesso senso dello humor e molte cose in comune. Lui è una bella scoperta, è molto intelligente, ma da brava sorella sicula lo studierò fuori, l’ho detto anche alla sorella Guendalina”.

E se si parla di coppie, ecco arrivare il commento sull’altra storia nata al GF, quella tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

In questo caso si è parlato solo della ragazza e del suo atteggiamento nel corso del reality: “Questa società si è stufata di gente arrogante e presuntuosa. Il pubblico vuole gente colta, elefanti come animo e Micol è diametralmente opposta”. Su Edoardo: “È passato da casa, a dare un saluto a Paolo. Io ovviamente l’ho salutato, ma hanno parlato tra loro maschietti. Era un pò provato, l’ho visto molto preso”.

Di seguito anche i post Instagram di Chi con l’intervista:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG