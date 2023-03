In vista della seconda puntata del Serale di Amici, arrivano nuovo guanti di sfida. Duro, come le sue parole, quello lanciato da Alessandra Celentano.

Promette scintille la seconda puntata del Serale di Amici soprattutto per quanto riguarda i guanti di sfida. Nella categoria danza, infatti, alta tensione tra la maestra Alessandra Celentano e l’allieva Maddalena che ha ricevuto appunto il guanto in competizione con Isobel, studentessa della professoressa.

Amici, il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano

Alessandra Celentano

Come detto, in vista del secondo appuntamento con il Serale di Amici, sono arrivati nuovi guanti di sfida. Nel daytime odierno, spicca quello nel ballo con Alessandra Celentano che ha voluto mettere alla prova Maddalena, sfidata in una esibizione contro Isobel.

La maestra ha mandato la busta all’allieva con lettera e video della coreografia. A parlare, le pesanti, come al solito, dichiarazioni: “Maddalena, più andiamo avanti più non riesco a fare un paragone tra te e Isobel […]. Hai riflettuto su cosa ti manca per essere unica e speciale? Lei lo è sempre. Non ti stanchi mai di guardarla e non è insignificante. Ti dico tutto questo perché è ciò che manca quando ti vedo danzare. Sei un pulcino davanti a lei. Questo ti deve spingere a tirare quel qualcosa. Una sana competizione può essere la giusta via per farlo”.

Dopo aver visto la prova che sarà un mix di pezzi con tavolo e palo, Maddalena ha risposto alle parole della maestra: “La coreografia mi piace anche se fuori da quello che ho studiato. Mi sento abbastanza pronta. Sulla lettera posso dire che sono unica e speciale. Io un pulcino? Prima ero gattina. Mi dice che sono insignificante mentre ballo ma non credo sia così”.

Insomma, l’allieva non l’ha presa benissimo. Staremo a vedere come andrà la sfida sabato sera nel corso del Serale.

Di seguito anche il post Instagram col guanto di sfida:

