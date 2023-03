Manca ancora qualche giorno alla partenza de L’Isola dei Famosi ma nel casto di quest’anno sembrano esserci già problemi…

Primi misteri e polemiche per L’Isola dei Famosi ormai ai nastri di partenza, sempre con Ilary Blasi alla conduzione. Infatti, come riportato da Nuovo, ripreso da diversi media, ci sarebbe un primo problema nel cast. Quale? Alcuni concorrenti si sarebbero lamentati per “l’odore” di un futuro naufrago…

Isola dei Famosi, primi problemi nel cast: cosa succede

Ilary Blasi

“Ha un problema serio. Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede. Un marchio di fabbrica che si vede e si sente. Di recente lo avevano contattato per un reality show, ma gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Aiutino? Veste casual”. Sarebbero questi gli unici indizi attualmente a disposizione per cercare di capire di chi si tratti.

Al momento, in realtà è difficile comprendere chi possa essere il concorrente de L’Isola dei Famosi con il problema di sudorazione. Nel cast ci dovrebbero essere i seguenti naufraghi: Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Claudia Motta, Christopher Leoni, Gian Maria Sainato, Giulia Salemi, Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise.

Per quanto riguarda la conduzione, invece, come anticipato ci sarà sempre Ilary Blasi al comando con Alvin come inviato. In studio, invece, Vladimir Luxuria tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista e sarà affiancata da Enrico Papi, che prenderà il posto di Nicola Savino.

Di seguito anche un post Instagram del programma sull’edizione ormai prossima alla partenza:

