Due anni per la piccola di casa Ferragnez, Vittoria. Fedez e Chiara Ferragni le hanno dedicato un tenero video. E non solo…

Solamente pochi giorni fa Fedez e Chiara Ferragni avevano organizzato una bellissima festa per il compleanno dei loro figli, Leone e Vittoria. In realtà, però, come spiegato dai due genitori, era stato solo il loro primogenito a compiere gli anni mentre la piccolina avrebbe dovuto aspettare ancora qualche giorno. Vista la vicinanza delle due date, però, si era deciso per un maxi party tutti insieme. Oggi, però, è arrivato il momento di celebrare la bimba e così sui social la coppia ha condiviso un video davvero molto emozionante a lei dedicato. E non è mancato anche un regalo speciale (da parte di Leo).

Fedez e Chiara Ferragni, il video per il compleanno di Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno realizzato, come detto, un video con i loro momenti più dolci e divertenti da quando è arrivata al mondo Vittoria. Il rapper ha scelto i momenti più divertenti ed emozionanti della piccola: da quando mangia a quando è travestita da polpo o da Mercoledì Addams ma anche e soprattutto quando l’ha tenuta in braccio le prime volte e quando lo ha fatto il fratellino.

Ed è proprio nel mix di queste emozioni che si inserisce alla perfezione proprio Leone e il suo regalo speciale per la sorellina.

Il bambino, come confermato da papaà Federico nelle stories Instagram, ha dedicato un disegno “stilizzato” alla bimba. Vittoria è rappresentata con la bava. Infatti, dopo aver disegnato la bocca che dovrebbe essere di vittoria, ha preso la matita celeste e ha fatto una goccia che le esce dal lato delle labbra. Un dolcissimo e divertentissimo pensiero…

Di seguito anche il post Instagram dei Ferragnez con le immagini che ripercorrono le tappe della vita della loro piccola:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG