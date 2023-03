È pioggia di critiche per un commento lasciato da Edoardo Donnamaria sotto una foto di Aurora Ramazzotti, cosa ha detto.

Edoardo Donnamaria è stato travolto nelle scorse ore per un commento che ha lasciato sotto una foto di Aurora Ramazzotti che ha spiazzato tutti. Alcuni l’hanno infatti ritenuto un commento maleducato e fuori luogo, ma c’è anche chi ha preso le sue difese. Vediamo cosa ha detto.

Il commento di Edoardo sul fisico di Aurora Ramazzotti

Questa volta Edoardo Donnamaria non è finito al centro delle polemiche per qualcosa legato al GF Vip, reality di cui è stato protagonista fino a poche settimane fa. A scatenare la furia di alcuni utenti sui social, è stato un commento che l’ex vippone ha lasciato sotto una foto su Instagram di Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. Zorzi ha postato una foto insieme alla ragazza, che tra pochissimo dovrebbe partorire il suo maschietto, con la caption: “Zio non vede l’ora di conoscerti”.

Donnamaria, sotto alla foto, ha lasciato questo commento: “Ma non è che sono due?”, alludendo ovviamente al fisico e al pancione della futura mamma. In molti si sono scontrati con Edoardo, ritenendo indelicato e fuoriluogo commentare l’aspetto fisico di una futura mamma, sopratutto che sta gestendo le ultime importanti settimane di gravidanza. Un utente scrive: “Queste non sono battute da fare ad una quasi mamma” e ancora “Ma che commento di poco tatto è?“.

Altri utenti, invece, hanno cercato di difendere l’ex vippone, spiegando che tra lui e la Ramazzotti ci sia in realtà una bella amicizia, quindi il commento è probabilmente solo una battuta innocente. Per il momento comunque la futura mamma (e sposa?) non ha risposto a Donnamaria, non è quindi chiaro se sia stata apprezzata o meno.

