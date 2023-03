La seconda puntata del serale di Amici andrà in onda sabato 25 marzo: secondo le anticipazioni saranno eliminati due allievi, ecco chi.

Sabato 25 marzo su canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici. La puntata è stata registrata nelle scorse ore e, secondo le anticipazioni, sono due gli allievi che lasceranno il programma. Oltre, a questo, sono stati rivelati anche gli ospiti, vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni Amici, chi è stato eliminato

Durante la seconda puntata del Serale si affrontano nuovamente le tre squadre, guidate dai professori Zerbi e Celentano, Todaro e Arisa, Cuccarini e Emanuel Lo. Stando alle anticipazioni, le prime squadre che si affrontano sono quelle di Zerbi – Celentano e Cuccarini – Emanuel Lo. Ad andare al ballottaggio sono Isobel, Aaron e Piccolo G, con l’eliminazione diretta di quest’ultimo. Il cantante viene eliminato definitivamente come per Megan la prima puntata.

Le altre due manche si concludono poi con un ballottaggio finale tra Cricca e Gianmarco. Non si conosce ancora il nome del secondo eliminato, perchè agli allievi è stato comunicato a fine puntata in casetta. Tra il cantante e il ballerino, si saprà chi è stato eliminato direttamente sabato sera.

Per quanto riguarda la sfida tra professori, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si sfidano sulle note di Furia Cavallo del West e Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. Quest’ultima è stata trasformata in Balla Maria e balla giuria per ingraziarsi i giudici. Per quanto riguarda invece gli ospiti, sarà presente in puntata, per intrattenere giuria e pubblico, Enrico Brignano.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG