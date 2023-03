Dopo la seconda puntata del Serale di Amici, Gianmarco è stato eliminato dopo il ballottaggio con Cricca. Per lui, però, una sorpresa.

Nel daytime di Amici a seguito della seconda puntata del Serale, sorpresa in casetta dopo l’annuncio dell’eliminazione di Gianmarco. Il ballerino era finito al ballottaggio con Cricca ma è stato costretto ad andare via dalla scuola. Per lui, però, una sorpresa con un annuncio da parte di Maria De Filippi.

Amici, la sorpresa per Gianmarco dopo l’eliminazione

Maria De Filippi

Come capitano anche nella prima serata del Serale di Amici, anche dopo la seconda puntata, in casetta è andata in scena un’eliminazione. Al ballottaggio c’erano Cricca e Gianmarco con quest’ultimo che è stato eliminato.

Per il ragazzo, però, l’annuncio di una grande sorpresa arrivata dalle parole di Maria De Filippi. Per il ballerino, infatti, una borsa di studio di tre settimane a New York con i coreografi del momento in una delle accademie più importanti del mondo: la Joffrey Ballet. “Non per forza coincide con il periodo in cui c’è Megan”, ha detto Maria facendo riferimento anche alla borsa di studio vinta dall’altra ballerina eliminata, nonché sua “fidanzata”.

La conduttrice ha poi aggiunto parlando con Gianmarco: “Durante l’evento avrai modo di confrontarti con talent che potrebbero darti opportunità di lavoro”.

Contentissimo il ballerino ha poi salutato tutti i compagni in lacrime. Particolarmente provati Aaron e Cricca. “Grazie ad ognuno di voi. Era una vita che provavo e ognuno di voi è stato giusto. Non mollate niente, continuate così. Vi seguo da casa. Spaccate raga”.

Di seguito anche il post Instagram del programma con la sorpresa per il ballerino:

