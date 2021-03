Nella controversa intervista a Oprah Winfrey Harry e Meghan Markle hanno accusato i Reali di razzismo contro il figlio Archie. Sulla vicenda il mondo politico ha chiesto di aprire un’indagine.

La controversa intervista di Harry e Meghan Markle alla Cbs ha gettato pesanti ombre sulla monarchia britannica e alcuni esponenti del mondo politico hanno chiesto che sia fatta luce sulla vicenda attraverso un’accurata indagine. A quanto riporta Fanpage Oprah Winfrey avrebbe rivelato che non sarebbero stati il Principe Filippo o la Regina Elisabetta a fare affermazioni di stampo razzista sul figlio di Harry e Meghan, e a tal proposito la giornalista ha detto di essersi confrontata in separata sede proprio con Harry: “Non ha condiviso l’identità con me, ma ha voluto assicurarsi che sapessi e che facessi sapere che non non sono stati sua nonna o suo nonno a dire quelle cose. Non mi ha detto chi è stato”, ha affermato.

Principe Harry Meghan Markle Regina Elisabetta

Harry e Meghan, le accuse di razzismo e l’indagine

Alcuni esponenti della politica inglese hanno chiesto che sia aperta un’indagine in merito alle accuse di razzismo che Harry e Meghan hanno gettato (senza fare nomi) contro la famiglia Reale. Nell’intervista alla Cbs l’ex duchessa del Sussex ha affermato che durante la sua gravidanza le sarebbe stato detto che suo figlio “non avrebbe avuto protezione” e che tra i membri della famiglia reale qualcuno sarebbe stato “preoccupato” per il colore della sua pelle (Meghan è nata da madre afroamericana):

“Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né gli sarebbe stata garantita la sicurezza. La famiglia reale non voleva che mio figlio fosse principe o ricevesse protezione. C’era preoccupazione su quanto sarebbe stata scura la sua pelle”, ha dichiarato. Sia lei che Harry hanno affermato di rispettare la Regina Elisabetta e il Principe Filippo, che a quanto pare non rientrerebbero tra i reali da loro accusati.

Le accuse contro i membri della famiglia Reale

A Oprah Winfrey il Principe Harry ha confessato di esser rimasto deluso dal comportamento di suo padre, il Principe Carlo, che dopo il suo annuncio di addio ai titoli nobiliari avrebbe smesso di rispondere alle sue telefonate. Nell’intervista Meghan ha invece affermato che la cognata Kate Middleton l’avrebbe fatta piangere pochi giorni prima delle sue nozze, ma ha anche detto di averla perdonata dopo che lei si è scusata.