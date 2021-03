Il monologo di Barbara Palombelli a Sanremo 2021 è finito nell’occhio del ciclone e contro la giornalista si sono scagliati direttamente i familiari di Luigi Tenco.

La famiglia di Luigi Tenco non ha affatto gradito quanto affermato da Barbara Palombelli in merito alla scomparsa del celebre cantautore, e con una lettera aperta hanno giudicato il suo monologo sul palco dell’Ariston un “chiacchiericcio, pregno di ignoranza sull’argomento da una parte e di incoerenza dall’altra parte, non rende merito alla categoria dei giornalisti a cui apparterrebbe e nemmeno al servizio televisivo pubblico che ha deciso di farLa esibire su Rai1”. La giornalista ha replicato affermando di essersi basata su una sua vecchia intervista a Gino Paoli.

La famiglia Tenco contro Barbara Palombelli

Il monologo di Barbara Palombelli a Sanremo 2021 ha sollevato una vera e propria bufera e tra le tante critiche quelle più pesanti sono state certamente quelle da parte della famiglia Tenco, che con una lettera aperta ha bollato il discorso della giornalista come “falso ed irrispettoso” nei confronti della memoria del cantautore.

Barbara Palombelli

“Le Sue parole, passando per il racconto diseducativo di una Sua bravata adolescenziale, sono risultate come una forzatura per arrivare a parlare in modo inopportuno di Luigi Tenco”, si legge nella lettera dei familiari, e ancora: ”Voglia, dunque accettare il nostro totale fastidio e rifiuto al Suo ‘grandissimo abbraccio a Luigi’ che ci è sembrato strumentale e irrispettoso dei valori umani ed artistici del nostro amato Luigi”.

La replica della giornalista

Mentre i consiglieri dell’amministrazione Rai, Rita Borioni e Riccardo Laganà, hanno espresso la loro solidarietà alla famiglia di Luigi Tenco prendendo le distanze da quanto affermato dalla Palombelli sul palco dell’Ariston, la giornalista si è difesa affermando all’Ansa:

“Ho soltanto citato una mia intervista a Gino Paoli, che ha ripetuto le stesse parole in diverse occasioni. E mi sono documentata negli archivi Rai”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?