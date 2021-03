Archiviata la storia d’amore con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo avrebbe iniziato una nuova liaison con un rapper napoletano.

A Ogni Mattina Santo Pirrotta ha rivelato che Anna Tatangelo avrebbe una storia d’amore con il rapper Livio Cori, di 3 anni più giovane di lei. I due, stando a quanto affermato dall’opinionista, sarebbero stati presentati dal famoso ex della Tatangelo, Gigi D’Alessio, e per il momento non sono usciti allo scoperto (né hanno confermato il presunto flirt):

“Anna Tatangelo ha un nuovo amore ed è un collega, più giovane di lei di 3 anni: Livio Cori. Il bello è che è stato proprio Gigi a presentarglielo! Anche lui nel frattempo si è fidanzato sta con una fan: Denise, più giovane di lui di 26 anni”, ha fatto sapere Pirrotta.

Anna Tatangelo e Livio Cori stanno insieme?

Il rapper napoletano Livio Cori sarebbe il nuovo amore di Anna Tatangelo: a svelarlo in diretta a Ogni Mattina è stato Santo Pirrotta, ma per il momento i due diretti interessati non hanno confermato né smentito la notizia.

Un anno fa la Tatangelo aveva annunciato la fine definitiva della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, padre di suo figlio Andrea. Oggi anche il famoso cantante avrebbe ritrovato la serenità accanto a una sua fan di 26 anni più giovane (e che, secondo indiscrezioni, avrebbe conosciuto a Capri durante l’estate 2020). Anna Tatangelo è sempre stata gelosa della propria privacy, ma in tanti sui social non vedono l’ora di sapere se confermerà la liaison.

I rapporti con Gigi D’Alessio dopo la rottura

L’amore tra la cantante e Gigi D’Alessio è durato dal 2006 al 2020 ed è stato coronato dall’arrivo del figlio Andrea nel 2010. I due hanno deciso di mantenere buoni rapporti nonostante la rottura, e a proposito del suo legame col padre di suo figlio la Tatangelo ha confessato al Corriere della Sera: “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre”.